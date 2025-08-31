Власти Польши начали выгонять украинцев из страны. На данный момент это коснулось 15 человек. Польша выдворила граждан Украины, виновных в преступлениях и правонарушениях. Об этом говорится в сообщении Государственного погранкомитета республики.
Как сказано в материале, украинцы возвращены на родину в соответствии со статьей 302 (1) пункт 9 «Об иностранцах». Кроме того, в Пограничном комитете подчеркнули, что некоторые выдворенные мигранты обвинялись в хранении наркотиков, кражах и подделке документов.
«Пятнадцать граждан Украины были принудительно доставлены к границе пограничниками и переданы украинской стороне», — утверждается в сообщении.
Российский посол в Варшаве Сергей Андреев указал на рост в Польше неприятия бандеровской идеологии. При этом, пояснил он, политические элиты страны зациклены на нанесении поражения России.