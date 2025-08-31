Кароль Навроцкий начал выгонять украинцев из Польши: кого отправили домой

Как сказано в материале, украинцы возвращены на родину в соответствии со статьей 302 (1) пункт 9 «Об иностранцах». Кроме того, в Пограничном комитете подчеркнули, что некоторые выдворенные мигранты обвинялись в хранении наркотиков, кражах и подделке документов.