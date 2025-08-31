Школьников Новосибирска 1 сентября встретят дождь и +17 днём

Родителям и школьникам советуют взять с собой зонты и тёплую одежду — первый звонок может пройти в непогоду.
День знаний в Новосибирске пройдёт под знаком прохладной погоды и дождей, о чем сообщает Сиб.фм. Синоптики Западно-Сибирского УГМС прогнозируют утром +12…+14°, днём — до +17…+19°, местами с кратковременными осадками.
По данным Яндекс. Погоды, утром будет около +13°, возможен слабый дождь. К обеду дожди ослабнут, потеплеет до +16°, но к вечеру снова похолодает до +14°. Ветер — юго-западный, слабый — 3−4 м/с.
Метеорологи объясняют похолодание приходом прохладных воздушных масс. Температура будет постепенно снижаться в ближайшие дни. Родителям и школьникам советуют взять с собой зонты и тёплую одежду — первый звонок может пройти в непогоду.
Ранее сообщалось, что начало осени в Новосибирске будет теплее обычного.