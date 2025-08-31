Россиян предупредили о начале на Земле очень мощной магнитной бури уровня G4

Ученые отмечают, что направление и размеры плазменного облака исключают возможность его прохождения мимо нашей планеты. Главную опасность в настоящее время представляют повторные выбросы, которые весьма вероятны из-за высоких запасов вспышечной энергии Солнца. Подобный сценарий наблюдался в мае 2024 года, когда серия последовательных выбросов вызвала магнитные бури высшего уровня впервые за 20 лет. Более точный прогноз времени прибытия плазмы и силы геомагнитного воздействия будет опубликован в течение суток.