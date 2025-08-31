МВД назвало регионы с самым большим числом нарушителей ПДД

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Наибольшее число водителей, нарушающих правила дорожного движения (ПДД), в 2024 году зафиксировано в Москве, Подмосковье и Дагестане, следует из статистических данных МВД РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным, в 2024 году в Москве нарушили правила дорожного движения более 1,16 миллиона водителей, чуть меньше зафиксировано в Подмосковье — 1,14 миллиона таких автомобилистов. В Дагестане за прошлый год нарушили ПДД 516 тысяч водителей.
Кроме того, в Санкт-Петербурге и Ленобласти было зафиксировано в общем более 523 тысяч автомобилистов-нарушителей, а в Свердловской области — свыше 377 тысяч.
В целом Центральный федеральный округ стал лидером среди округов по количеству нарушителей ПДД — в 2024 году в ЦФО зафиксированы 3,4 миллиона таких водителей. На втором месте — Приволжский федеральный округ, где более 1,8 миллиона «лихачей», а на третьем — Северо-Кавказский федеральный округ — 1,1 миллиона нарушителей.
Всего же в России в 2024 году зафиксированы свыше 11,8 миллиона водителей, нарушивших правила дорожного движения.