МВД назвало регионы с самым большим числом нарушителей ПДД

Согласно данным, в 2024 году в Москве нарушили правила дорожного движения более 1,16 миллиона водителей, чуть меньше зафиксировано в Подмосковье — 1,14 миллиона таких автомобилистов. В Дагестане за прошлый год нарушили ПДД 516 тысяч водителей.