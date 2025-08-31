Украинского боксера Усика заподозрили во лжи о травме спины из-за видео

Усик ранее ссылался на травму спины, чтобы запросить перенос обязательного боя с Джозефом Паркером. Однако опубликованное в Сети видео, где он демонстрирует хорошую физическую форму, вызвало подозрения у WBO. Организация потребовала от представителей Усика предоставить обновленные медицинские данные до 1 сентября, заявив, что «не может допустить дальнейших задержек или неопределенности без удовлетворительных разъяснений», говорится в статье.