Украинского боксера Усика заподозрили во лжи о травме спины из-за видео

Всемирная боксерская организация (WBO) начала расследование в отношении украинского боксера Александра Усика из-за видеоролика, где он активно танцует и играет в футбол. Как сообщает Boxing Scene, это идет вразрез с предыдущими заявлениями медицинского штаба спортсмена о серьезных проблемах со спиной.
Усик ранее ссылался на травму спины, чтобы запросить перенос обязательного боя с Джозефом Паркером. Однако опубликованное в Сети видео, где он демонстрирует хорошую физическую форму, вызвало подозрения у WBO. Организация потребовала от представителей Усика предоставить обновленные медицинские данные до 1 сентября, заявив, что «не может допустить дальнейших задержек или неопределенности без удовлетворительных разъяснений», говорится в статье.
Кроме того, бывшего чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO International) россиянина Магомеда Курбанова дисквалифицировали на три года из-за нарушений антидопинговых правил.
В январе российскую спортсменку Викторию Дудакову, выступающую в смешанном стиле, исключили из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), после того как она ударила своего тренера Гасанали Гасаналиева после проигрыша.