Порошенко* сделал заявление об убийстве экс-спикера Рады Парубия: что он пообещал

В субботу, 30 августа, стало известно о смерти бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Его убили на улице. Экс-председателя Верховной Рады могли ликвидировать из жажды мести. В связи с кончиной Андрея Парубия высказался бывший президент Украины Петр Порошенко*. Он выложил пост в соцсети.
«Мы приложим все усилия, чтобы найти исполнителей», — написал Петр Порошенко*.
Согласно кадрам из видео с места убийства, Андрея Парубия застрелил неизвестный в форме курьера одного из сервисов по доставке еды. Он выпустил восемь пуль. В Раде связали убийство с государственнической проукраинской позицией, которую активно проявлял Андрей Парубий. Однако следствие пока ничего не установило.
* — внесен в список экстремистов и террористов в РФ.