Порошенко* сделал заявление об убийстве экс-спикера Рады Парубия: что он пообещал

Согласно кадрам из видео с места убийства, Андрея Парубия застрелил неизвестный в форме курьера одного из сервисов по доставке еды. Он выпустил восемь пуль. В Раде связали убийство с государственнической проукраинской позицией, которую активно проявлял Андрей Парубий. Однако следствие пока ничего не установило.