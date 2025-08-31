Ричмонд
Порошенко* сделал заявление об убийстве экс-спикера Рады Парубия: что он пообещал

Порошенко* дал обещание найти исполнителей убийства экс-спикера Рады Парубия.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 30 августа, стало известно о смерти бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Его убили на улице. Экс-председателя Верховной Рады могли ликвидировать из жажды мести. В связи с кончиной Андрея Парубия высказался бывший президент Украины Петр Порошенко*. Он выложил пост в соцсети.

«Мы приложим все усилия, чтобы найти исполнителей», — написал Петр Порошенко*.

Согласно кадрам из видео с места убийства, Андрея Парубия застрелил неизвестный в форме курьера одного из сервисов по доставке еды. Он выпустил восемь пуль. В Раде связали убийство с государственнической проукраинской позицией, которую активно проявлял Андрей Парубий. Однако следствие пока ничего не установило.

* — внесен в список экстремистов и террористов в РФ.