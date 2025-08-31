В Госдуме хотят повысить оклады шахтёров до двух прожиточных минимумов

«Если наш законопроект примут, то существенно увеличатся премиальные, доплаты, надбавки, выплаты за переработку, и по итогам месяца они будут получать на руки существенно больше денег, чем сейчас», — сказал Миронов агентству РИА Новости, подчеркнув, что шахтёрам приходится работать в экстремальных условиях, а добыча полезных ископаемых является важной частью обеспечения энергетической безопасности РФ.