В Новосибирске продают медаль Олимпиады-1936 за 45 тысяч

Всемирный олимпийский комитет запрещает коммерческий оборот оригинальных олимпийских наград.

Житель Новосибирска выставил на Avito серебряную медаль Олимпийских игр 1936 года в Берлине. Стоимость лота — 45 тысяч рублей. Объявление с фотографиями артефакта появилось 19 августа и уже набрало более 130 просмотров, о чем сообщает Сиб.фм.

На снимках видна медаль с типичным дизайном тех лет: с одной стороны — обнажённый атлет, с другой — стадион и олимпийский факел.

Эксперты с осторожностью относятся к подобным находкам: оригинальные олимпийские награды редко появляются в частных продажах и строго учтены в международных базах. Всемирный олимпийский комитет запрещает их коммерческий оборот.

Ранее мы рассказывали, что новосибирская жительница продаёт банкноты ЧМ-2018 по полмиллиона рублей за штуку.