В Новосибирске продают медаль Олимпиады-1936 за 45 тысяч

Житель Новосибирска выставил на Avito серебряную медаль Олимпийских игр 1936 года в Берлине. Стоимость лота — 45 тысяч рублей. Объявление с фотографиями артефакта появилось 19 августа и уже набрало более 130 просмотров, о чем сообщает Сиб.фм.