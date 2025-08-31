В Новосибирске продают медаль Олимпиады-1936 за 45 тысяч

Всемирный олимпийский комитет запрещает коммерческий оборот оригинальных олимпийских наград.
Житель Новосибирска выставил на Avito серебряную медаль Олимпийских игр 1936 года в Берлине. Стоимость лота — 45 тысяч рублей. Объявление с фотографиями артефакта появилось 19 августа и уже набрало более 130 просмотров, о чем сообщает Сиб.фм.
На снимках видна медаль с типичным дизайном тех лет: с одной стороны — обнажённый атлет, с другой — стадион и олимпийский факел.
Эксперты с осторожностью относятся к подобным находкам: оригинальные олимпийские награды редко появляются в частных продажах и строго учтены в международных базах. Всемирный олимпийский комитет запрещает их коммерческий оборот.
