Юрист объяснила, как меняются правила проверки профпригодности с 1 сентября

Юрист Ноженко: СНИЛС и полис ОМС будут нужны для экспертизы профпригодности.

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Правила проведения экспертизы профпригодности работников обновились с 1 сентября, рассказала агентству «Прайм» ведущий юрист ЕЮС Екатерина Ноженко.

Изменяется набор документов, которые работник представляет в медицинскую организацию перед медэкспертизой. В дополнение к паспорту, направлению и предварительному медицинскому заключению понадобятся данные о СНИЛС и полисе ОМС.

Но самое важное отличие — изменение формы самого медицинского заключения.

«С 1 сентября, в случае принятия медицинской организацией решения о ведении медицинской документации в электронном виде, заключение также оформляется в форме электронного документа. Исключение составляет случай, когда работник составил заявление в простой письменной форме о ведении его медицинской документации в бумажном виде», — пояснила Ноженко.

По ее словам, в заключении следует указать обоснование решения о непригодности работника к выполнению отдельных видов работ и рекомендации о необходимости проведения дополнительных осмотров и исследований.