Юрист объяснила, как меняются правила проверки профпригодности с 1 сентября

«С 1 сентября, в случае принятия медицинской организацией решения о ведении медицинской документации в электронном виде, заключение также оформляется в форме электронного документа. Исключение составляет случай, когда работник составил заявление в простой письменной форме о ведении его медицинской документации в бумажном виде», — пояснила Ноженко.