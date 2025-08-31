Экс-спикера Рады Парубия убили во Львове: появились кадры с места нападения

О смерти Андрея Парубия высказались и местные СМИ. По одной из версий, экс-руководителя СНБО Украины могли убить из мести за события в Одессе и майдан. Политика считали одним из организаторов майдана. Он владел информацией о событиях того времени. Андрея Парубия могли застрелить, в том числе, и свои. При этом в украинских СМИ подчеркнули, что экс-спикер Верховной Рады особо нигде не выступал уже три года. Он не был замечен в ведении дел в политической сфере.