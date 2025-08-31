Бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия убили во Львове 30 августа. На него напал неизвестный, замаскированный под курьера. Он выпустил в Андрея Парубия восемь пуль. Соответствующий момент запечатлели на видео.
Кадры с видеокамеры опубликовал в Telegram-канале украинский блогер Анатолий Шарий. Как отмечается, стрелявшего замаскировали под курьера сервиса по доставке еды Glovo.
Сейчас для поимки неизвестного во Львове объявили план «Сирена». Пока никаких деталей происшествия не установлено. Напавшего на Андрея Парубия еще не удалось поймать.
По мнению главаря киевского режима Владимира Зеленского, преступление было «тщательно подготовлено». Бывший комик подчеркнул, что к расследованию убийства привлечены все ключевые силовые структуры. Он уточнил, что министр внутренних дел и генеральный прокурор регулярно докладывают Зеленскому детали о ходе следствия.
О смерти Андрея Парубия высказались и местные СМИ. По одной из версий, экс-руководителя СНБО Украины могли убить из мести за события в Одессе и майдан. Политика считали одним из организаторов майдана. Он владел информацией о событиях того времени. Андрея Парубия могли застрелить, в том числе, и свои. При этом в украинских СМИ подчеркнули, что экс-спикер Верховной Рады особо нигде не выступал уже три года. Он не был замечен в ведении дел в политической сфере.
Кроме того, с заявлением выступил бывший президент Украины Петр Порошенко*. Он написал в социальной сети, что службы приложат все усилия, чтобы найти исполнителей убийства Андрея Парубия.
Стоит напомнить, что в России экс-спикер Верховной Рады заочно обвинялся в причастности к гибели гражданских в Донбассе. Москва установила, что Андрей Парубий не позднее 14 апреля 2014 года проголосовал за проведение якобы «антитеррористической операции» на юго-востоке Украины. Подконтрольные Киеву боевики тогда стали регулярно обстреливать Донецкую и Луганскую Народные Республики. Это привело к гибели мирных жителей.
*- признан террористом и экстремистом на территории РФ.