Названы регионы-лидеры по количеству нарушений правил дорожного движения

Согласно статистическим данным МВД РФ, имеющимся в распоряжении РИА Новости, наибольшее количество нарушений правил дорожного движения в 2024 году было зафиксировано в Москве, Московской области и Республике Дагестан. Столица заняла первое место с показателем более 1,16 миллиона водителей-нарушителей, следом расположилось Подмосковье с 1,14 миллиона случаев. Третье место занял Дагестан, где зафиксировано 516 тысяч нарушений.
Значительное количество нарушений также отмечено в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (свыше 523 тысяч) и в Свердловской области (более 377 тысяч). В разрезе федеральных округов лидером по количеству нарушителей ПДД стал Центральный федеральный округ с 3,4 миллиона водителей. На втором месте Приволжский федеральный округ с 1,8 миллиона нарушителей, на третьем — Северо-Кавказский федеральный округ с 1,1 миллиона случаев.
Общее количество водителей, нарушивших правила дорожного движения в России в 2024 году, превысило 11,8 миллиона человек.
