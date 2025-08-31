Названы регионы-лидеры по количеству нарушений правил дорожного движения

Значительное количество нарушений также отмечено в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (свыше 523 тысяч) и в Свердловской области (более 377 тысяч). В разрезе федеральных округов лидером по количеству нарушителей ПДД стал Центральный федеральный округ с 3,4 миллиона водителей. На втором месте Приволжский федеральный округ с 1,8 миллиона нарушителей, на третьем — Северо-Кавказский федеральный округ с 1,1 миллиона случаев.