С сентября ужесточат правила перевозки детей в машине: об изменениях и штрафах

В России с 1 сентября ужесточат правила дорожного движения. Так, за небезопасную перевозку детей в салоне автомобиля водители могут лишиться до 100 тысяч рублей. Об этом предупредила депутат Госдумы Татьяна Буцкая, пишет ТАСС.