С сентября ужесточат правила перевозки детей в машине: об изменениях и штрафах

В России с 1 сентября ужесточат правила дорожного движения. Так, за небезопасную перевозку детей в салоне автомобиля водители могут лишиться до 100 тысяч рублей. Об этом предупредила депутат Госдумы Татьяна Буцкая, пишет ТАСС.
Парламентарий подчеркнула, что для детей в машине должно стоять автомобильное кресло. Иные средства безопасности будут запрещены с сентября.
«Всякие разновидности лямок, адаптеров, бескаркасных автомобильных кресел, которые из себя представляют буквально какие-то тряпочки с лямочками, теперь на уровне буквы закона запрещены для использования в автомобиле», — пояснила Татьяна Буцкая.
Помимо прочего, с сентября расширят перечень заболеваний, при наличии которых человек не может водить автомобиль. В их числе детский аутизм.