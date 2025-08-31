Бразилия потребовала экстренный саммит БРИКС из-за угроз США повысить пошлины

Бразилия, председательствующая в БРИКС, обратилась с призывом созвать внеочередной саммит объединения для обсуждения рисков многополярности.
Как сообщает Valor Econômico, причиной для такого шага стали угрозы США повысить пошлины на бразильскую продукцию на 50 процентов.
Предполагается, что саммит может пройти в онлайн-формате, а подготовкой к нему занимается главный советник президента Бразилии Селсу Аморим, говорится в сообщении.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25 процентов на импорт индийских товаров в связи с закупкой страной российской нефти.
30 июля Трамп подписанным указом поднял ставку торговых пошлин в отношении бразильских товаров до 50 процентов. Глава государства принял такое решение из-за того, что политика Бразилии является «угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике» Вашингтона.