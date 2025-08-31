На Земле ожидаются мощные магнитные бури: как от них спастись

В период магнитной бури важно поддерживать водный баланс, выпивая не менее 1,5−2 литров жидкости в день — подойдут вода с лимоном, травяные чаи, а также продукты, богатые магнием, калием и антиоксидантами: зелень, ягоды, орехи, рыба и сухофрукты. Для снижения дискомфорта полезны контрастный душ и теплые ванны для ног, дыхательные практики при тревожности, массаж висков с мятным маслом и прохладные компрессы при головной боли, а также ограничение использования гаджетов перед сном. Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется строго соблюдать назначения врачей и держать лекарства под рукой.