На Земле ожидаются мощные магнитные бури: как от них спастись

Как пережить сильную магнитную бурю.
На Земле 2 сентября ожидается мощная магнитная буря уровня G2-G4 из-за выброса солнечной плазмы. Врачи советуют пить больше жидкости, есть продукты с антиоксидантами и калием, а также ограничить использование гаджетов и соблюдать рекомендации при хронических заболеваниях, чтобы снизить негативное влияние бурь на нервную систему и сердечно-сосудистую систему. Подробности в материале URA.RU.
Новый выброс плазмы с Солнца.
Астрономы зафиксировали второй за сутки выброс плазмы с поверхности Солнца, направленный к Земле. Событие сопровождалось вспышкой уровня M2.76 — самой сильной с конца августа. Ученые из Лаборатории солнечной астрономии РАН предупреждают: запасы энергии в активных областях светила остаются высокими, поэтому в ближайшие дни возможны новые вспышки.
Опасность магнитной бури уровня G4.
Подтверждено, что облако солнечного вещества достигнет орбиты Земли 2 сентября. По предварительным прогнозам, это вызовет магнитные бури уровня G2-G4 по пятибалльной шкале. Такой силы возмущения способны влиять не только на самочувствие людей, но и на работу спутников, радиосвязи и энергосистем. Эксперты напоминают: подобная ситуация уже наблюдалась в мае 2024 года, когда серия выбросов вызвала самые мощные бури за последние 20 лет.
Чем опасны возмущения для организма.
По словам иммунолога Владимира Болибока, в первую очередь страдает нервная система. Изменение магнитных полей нарушает работу гипоталамуса и таламуса, из-за чего у людей могут возникать бессонница, тревожность, головные боли, скачки давления и тахикардия. Кроме того, сгущается кровь, повышается риск образования микротромбов и воспалений. Особенно уязвимы люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Как защитить себя во время магнитной бури.
В период магнитной бури важно поддерживать водный баланс, выпивая не менее 1,5−2 литров жидкости в день — подойдут вода с лимоном, травяные чаи, а также продукты, богатые магнием, калием и антиоксидантами: зелень, ягоды, орехи, рыба и сухофрукты. Для снижения дискомфорта полезны контрастный душ и теплые ванны для ног, дыхательные практики при тревожности, массаж висков с мятным маслом и прохладные компрессы при головной боли, а также ограничение использования гаджетов перед сном. Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется строго соблюдать назначения врачей и держать лекарства под рукой.