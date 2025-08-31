Эксперт раскрыла новую схему обмана подростков через музыкальные платформы

Специалист Алла Храпунова рассказала агентству РИА Новости о новой мошеннической схеме в интернете, ориентированной на подростков. Злоумышленники предлагают молодым людям заработок до 1000 рублей в день за простое прослушивание музыки.
Однако для начала работы требуется внести первоначальный взнос. После оплаты жертва обнаруживает, что основной доход генерируется не за счёт музыкальных заданий, а через привлечение новых участников в систему, что является классической моделью финансовой пирамиды.
Эксперт подчеркивает, что мошенники используют два ключевых фактора, привлекательных для подростков: любовь к музыке и желание быстро заработать без усилий. Попавшись на удочку, молодые люди не только теряют деньги, но и невольно становятся соучастниками преступления, вовлекая в пирамиду своих друзей и знакомых.
