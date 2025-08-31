Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт раскрыла новую схему обмана подростков через музыкальные платформы

Специалист Алла Храпунова рассказала агентству РИА Новости о новой мошеннической схеме в интернете, ориентированной на подростков.

Специалист Алла Храпунова рассказала агентству РИА Новости о новой мошеннической схеме в интернете, ориентированной на подростков. Злоумышленники предлагают молодым людям заработок до 1000 рублей в день за простое прослушивание музыки.

Однако для начала работы требуется внести первоначальный взнос. После оплаты жертва обнаруживает, что основной доход генерируется не за счёт музыкальных заданий, а через привлечение новых участников в систему, что является классической моделью финансовой пирамиды.

Эксперт подчеркивает, что мошенники используют два ключевых фактора, привлекательных для подростков: любовь к музыке и желание быстро заработать без усилий. Попавшись на удочку, молодые люди не только теряют деньги, но и невольно становятся соучастниками преступления, вовлекая в пирамиду своих друзей и знакомых.

Ранее сообщалось, что названы регионы-лидеры по количеству нарушений правил дорожного движения.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.