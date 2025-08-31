РАН: 2 сентября на Землю обрушатся магнитные бури предпоследнего уровня мощности

В настоящее время, как отмечают учёные, наибольшую угрозу представляют повторные выбросы, вероятность которых высока. Эксперты напомнили, что подобный сценарий наблюдался в мае 2024 года, когда сильнейшие за последние 20 лет магнитные бури были вызваны не единичным мощным взрывом, а серией последовательных выбросов плазмы.