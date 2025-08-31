РАН: 2 сентября на Землю обрушатся магнитные бури предпоследнего уровня мощности

Выброс плазмы в сторону Земли. Видео © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии.
Ранее специалисты уже сообщали об интенсивных солнечных вспышках и выбросах плазмы, один из которых был направлен в сторону Меркурия и Венеры, находящихся сейчас в одном угловом секторе справа от Солнца.
«По данным космических коронографов LASCO и CCOR-1 подтверждён выброс солнечной плазмы в сторону Земли после вспышки M2.76, произошедшей 2.5 часа назад. Предварительно, солнечное вещество придёт к орбите Земли в течение вторника, 2 сентября, вызвав магнитные бури уровня G2-G4 (класс, предшествующий высшему пятому баллу. — Прим. Life.ru)», — сказано в публикации в Telegram-канале лаборатории.
В настоящее время, как отмечают учёные, наибольшую угрозу представляют повторные выбросы, вероятность которых высока. Эксперты напомнили, что подобный сценарий наблюдался в мае 2024 года, когда сильнейшие за последние 20 лет магнитные бури были вызваны не единичным мощным взрывом, а серией последовательных выбросов плазмы.
Специалисты предупреждают, что магнитные бури могут оказать воздействие на самочувствие людей. Возможны скачки артериального давления, учащённое сердцебиение и ощущение нехватки воздуха. Нередко наблюдаются проблемы со сном, снижение концентрации внимания, раздражительность и повышенная утомляемость.