Новые выбросы плазмы на Солнце не пройдут мимо Земли: что говорят ученые

В субботу, 30 августа, на Солнце зафиксировали выбросы плазмы в сторону Земли. Повторные взрывы могут быть опасны. Об этом оповестили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Как утверждается в сообщении, выбросы плазмы повлияют на Землю. Так, вещество окажется у орбиты уже 2 сентября. Это приведет к возникновению магнитных бурь, отметили ученые.
«Основную опасность в настоящее время представляют повторные выбросы, которые весьма вероятны с учетом высоких оценок общих запасов вспышечной энергии Солнца», — сказано в оповещении.
Как сообщили в Лаборатории ИКИ РАН, зарегистрирован резкий скачок энерговыделения на Солнце. Мощность вспышек достигла уровня М. Они произошли в области 4197.