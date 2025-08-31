Ричмонд
Новые выбросы плазмы на Солнце не пройдут мимо Земли: что говорят ученые

В РАН подтвердили второй за сутки выброс плазмы на Солнце в сторону Земли.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 30 августа, на Солнце зафиксировали выбросы плазмы в сторону Земли. Повторные взрывы могут быть опасны. Об этом оповестили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Как утверждается в сообщении, выбросы плазмы повлияют на Землю. Так, вещество окажется у орбиты уже 2 сентября. Это приведет к возникновению магнитных бурь, отметили ученые.

«Основную опасность в настоящее время представляют повторные выбросы, которые весьма вероятны с учетом высоких оценок общих запасов вспышечной энергии Солнца», — сказано в оповещении.

Как сообщили в Лаборатории ИКИ РАН, зарегистрирован резкий скачок энерговыделения на Солнце. Мощность вспышек достигла уровня М. Они произошли в области 4197.