Серия взрывов прогремела в Миллерово Ростовской области, работает ПВО

По словам местных жителей, было слышно 4−5 взрывов в нескольких районах города. Также в небе были видны вспышки. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.
Ранее три человека пострадали при ударе Вооружённых сил Украины по Белгородской области. В областном центре БПЛА сбросил взрывное устройство во дворе многоквартирного жилого дома. В результате детонации мужчина и женщина получили контузии и слепые осколочные ранения. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа после сброса взрывного устройства с беспилотника пострадала женщина.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше