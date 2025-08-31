Ричмонд
Серия взрывов прогремела в Миллерово Ростовской области, работает ПВО

Серия взрывов прогремела в Миллерово Ростовской области, об этом сообщает SHOT. По предварительным данным, система противовоздушной обороны сбивает украинские беспилотники над городом.

Источник: Life.ru

По словам местных жителей, было слышно 4−5 взрывов в нескольких районах города. Также в небе были видны вспышки. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее три человека пострадали при ударе Вооружённых сил Украины по Белгородской области. В областном центре БПЛА сбросил взрывное устройство во дворе многоквартирного жилого дома. В результате детонации мужчина и женщина получили контузии и слепые осколочные ранения. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа после сброса взрывного устройства с беспилотника пострадала женщина.

