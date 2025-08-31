Вспышку уровня M2.76 и выброс плазмы в сторону Земли зафиксировали на Солнце

Астрофизики Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили о выбросе плазмы в сторону Земли, произошедшем на Солнце.
Этот выброс, зарегистрированный в комплексе крупных активных областей, является вторым за сутки. Он произошел на фоне быстрого роста солнечной активности, когда ранее было зафиксировано облако плазмы, направленное к Меркурию и Венере.
Синхронно с выбросом была зафиксирована вспышка уровня M2.76 — самая сильная с 26 августа. Предварительно, выброс имеет среднюю массу, но при этом эксперты не исключают возможность новых сильных взрывов из-за накопленной энергии в солнечных пятнах. Точное направление выброса, его скорость и время прибытия к Земле будут известны после поступления полных данных с наземных и космических средств наблюдений, передает Telegram-канал ведомства.
29 августа в 07:16 на Солнце зарегистрировали мощную вспышку класса М1.0. После этого активность звезды снизилась, но тем же утром также произошло шесть слабых вспышек класса С. Днем ранее, 28 августа, специалисты ИКИ РАН зарегистрировали четыре события уровня М и десять — уровня С.