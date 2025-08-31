Вспышку уровня M2.76 и выброс плазмы в сторону Земли зафиксировали на Солнце

Синхронно с выбросом была зафиксирована вспышка уровня M2.76 — самая сильная с 26 августа. Предварительно, выброс имеет среднюю массу, но при этом эксперты не исключают возможность новых сильных взрывов из-за накопленной энергии в солнечных пятнах. Точное направление выброса, его скорость и время прибытия к Земле будут известны после поступления полных данных с наземных и космических средств наблюдений, передает Telegram-канал ведомства.