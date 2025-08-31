Ковчег с мощами святителя Тихона доставили в Хабаровск

«С 30 августа по 2 сентября в Хабаровске, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, будет пребывать ковчег с частицей мощей святителя Тихона, Патриарха Московского. Он считается образцом духовной стойкости, смирения и мудрости в тяжелый исторический период. Сегодня вместе с прихожанами мы помолились о мире, согласии и укреплении веры в наших сердцах», — сказал Дмитрий Демешин.