Ковчег с мощами святителя Тихона доставили в Хабаровск

30 августа в Хабаровске встретили ковчег с частицей мощей святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси. Святыня прибыла в регион в рамках Всероссийского принесения, посвященного 160-летию со дня рождения и 100-летию со дня кончины святителя. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На летном поле аэропорта ковчег встретили глава Хабаровского края Дмитрий Демешин и митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. Владыка Артемий прочитал молитву и осенил ковчег крестным знамением, после чего губернатор одним из первых приложился к святыне.
После этого ковчег был доставлен в Спасо-Преображенский кафедральный собор. Встреча прошла после Всенощного бдения с участием архиереев Приамурской митрополии.
31 августа в 9:30 в соборе будет совершена Божественная литургия, которую возглавит митрополит Артемий в сослужении архиереев Приамурской митрополии. 1 сентября верующие смогут поклониться мощам с 8:00 до 20:00, а 2 сентября утром состоится заключительный молебен, после чего святыню доставят в Якутию.
«С 30 августа по 2 сентября в Хабаровске, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, будет пребывать ковчег с частицей мощей святителя Тихона, Патриарха Московского. Он считается образцом духовной стойкости, смирения и мудрости в тяжелый исторический период. Сегодня вместе с прихожанами мы помолились о мире, согласии и укреплении веры в наших сердцах», — сказал Дмитрий Демешин.
Прибытие ковчега в Хабаровск стало частью большого крестного хода, который проходит более чем в 90 городах России и Белоруссии и завершится 9 октября.