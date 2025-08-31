Студенты с 1 сентября начнут получать новую стипендию президента

«В 2025/26 учебном году и последующих стипендия президента Российской Федерации будет назначена 3 400 студентам, курсантам и слушателям, которые учатся в российских вузах очно по специальностям, соответствующим приоритетам научно-технологического развития России. Размер стипендии — 30 тысяч рублей ежемесячно», — говорится в заявлении.