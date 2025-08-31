Студенты с 1 сентября начнут получать новую стипендию президента

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. С 1 сентября студенты особой категории начнут получать новую стипендию президента России размером в 30 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в Минобрнауки.
«В 2025/26 учебном году и последующих стипендия президента Российской Федерации будет назначена 3 400 студентам, курсантам и слушателям, которые учатся в российских вузах очно по специальностям, соответствующим приоритетам научно-технологического развития России. Размер стипендии — 30 тысяч рублей ежемесячно», — говорится в заявлении.
Конкурсный отбор на назначение новой выплаты планируют провести в сентябре-октябре, итоги конкурса подведут в ноябре-декабре.
«Первые выплаты стипендий победителям конкурсов планируются в ноябре-декабре 2025 года с выплатой в том числе за период с 1 сентября 2025 года», — отметили в Минобрнауки.
Кроме того, в 2025/2026 учебном году введут новую стипендию правительства размером в 20 тысяч рублей, ее получат 5,7 тысячи студентов, курсантов и слушателей вузов страны.