В РПЦ объяснили, что значит сон с умершим

Священник подчеркнул, что молитвы живых действительно достигают усопших и способны существенно повлиять на их духовное состояние. Он отметил особую ценность искренней личной молитвы, идущей от сердца, которая может быть даже более действенной, чем заказные церковные службы, такие как сорокоусты или годовое поминовение.