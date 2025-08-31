В РПЦ объяснили, что значит сон с умершим

Представитель Русской Православной Церкви разъяснил значение сновидений, в которых усопшие призывают присоединиться к ним. По словам священнослужителя, такие сны не должны вызывать страх, а скорее указывают на необходимость молитвенной поддержки для души покойного.
Священник подчеркнул, что молитвы живых действительно достигают усопших и способны существенно повлиять на их духовное состояние. Он отметил особую ценность искренней личной молитвы, идущей от сердца, которая может быть даже более действенной, чем заказные церковные службы, такие как сорокоусты или годовое поминовение.
Таким образом, подобные сновидения следует воспринимать не как предзнаменование чего-либо негативного, а как призыв к духовной помощи усопшим. Такое разъяснение было опубликовано в издании «Кулик».
