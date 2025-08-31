Магнитные бури предпоследнего уровня накроют Землю во вторник

Выброс облака плазмы на Солнце спровоцировал сильные магнитные бури, которые дойдут до Земли во вторник 2 сентября. Об этом информирует пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
«Предварительно, солнечное вещество придёт к орбите Земли в течение вторника, 2 сентября, вызвав магнитные бури уровня G2-G4», — сказано в релизе.
Напомним, высший класс магнитных бурь соответствует пяти баллам. Выброс облака плазмы оказался вторым за сутки. Специалисты отмечают высокую вероятность повторных выбросов, которые опасны тем, что могут спровоцировать новые магнитные бури.
Ранее астроном Богачев напомнил, что осенью магнитные бури случаются чаще и объяснил, почему так происходит.
Почему одни люди страдают от магнитных бурь, а другие — нет, читайте здесь на KP.RU.