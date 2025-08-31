«Хаос в тарелке»: Врач рассказала Life.ru, почему после 35 лет так сложно похудеть

«Забудьте слово “диета”. Налаживайте систему. Ключ к успеху — не во временных ограничениях, а в построении такой системы питания, которой вы сможете придерживаться всю жизнь. Она не должна вас ограничивать, а должна научить вас правильно есть ваши привычные продукты. Цель — превратить хаос в тарелке в осознанный порядок, где вы наедаетесь небольшими порциями», — заключила диетолог.