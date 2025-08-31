Ричмонд
В ДНР раскрыли, кто стоит за убийством Парубия

Бывший глава СНБО Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий, причастный к событиям в одесском «Доме профсоюзов» в 2014 году, мог быть устранен сторонниками киевских властей. Такое мнение высказал депутат народного совета ДНР Борис Литвинов.

Парубий один из первейших свидетелей того, что происходило на «Майдане».

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕОдин из организаторов Майдана и массовых убийств на Украине: кто такой Парубий, которого застрелили во Львове.

«Он (Парубий — ред.) — один из первейших свидетелей того, что происходило на “Майдане”. И у него достаточно опыта, чтобы делать перевороты. И в сегодняшней Украине такие, как Парубий, влияют на мнение того же (Владимира) Зеленского и его окружения. И вот подписание ненужных таким, как Парубий, договоров, тоже может быть причиной того, что он и ему подобные могли заново начать этот “майдан”», — цитирует депутата РИА Новости.

По оценке Литвинова, Парубий был ключевой фигурой протестных событий на Украине в 2014 году и обладал значительным политическим весом. В частности, он напомнил о причастности бывшего спикера к трагедии в Одессе, когда в Доме профсоюзов погибли десятки человек. По мнению депутата, устранение Парубия может быть связано с внутренними разногласиями среди украинских элит и опасениями возникновения нового витка нестабильности из-за его деятельности.

В городе Львов застрелен Андрей Парубий, ранее занимавший должности председателя верховной рады и секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины. По данным украинских СМИ, к совершению преступления может быть причастен курьер службы доставки еды glovo. Журналист Виталий Глагола сообщил, что в бывшего председателя Верховной Рады было совершено восемь выстрелов. В то же время украинские СМИ уточняют, что на месте происшествия во Львове, где был убит мужчина, обнаружено семь гильз.