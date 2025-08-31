Осужденный на 15 лет экс-губернатор Сахалина попросил отправить его на СВО

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, осужденный на 15 лет колонии строгого режима за получение взяток, подал заявление с просьбой направить его для участия в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Хорошавин отбывает наказание в исправительной колонии в Хабаровском крае. Напомним, что изначально он был приговорен к 13 годам строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей. По второму уголовному делу о взятках в 2022 году ему было назначено наказание в виде 15 лет колонии строгого режима и еще одного штрафа в 500 миллионов рублей.
В материалах дела также указано, что экс-губернатор намерен погасить назначенные судом штрафы, передает ТАСС.
Аслан Гагиев, известный как «Джако» и отбывающий пожизненное заключение за преступления, попросил отправить его в зону СВО. Экс-лидер крупной киллерской группировки, отбывающий наказание в ИК-1 «Мордовская зона», подал соответствующее заявление. Ранее случаи заключения контрактов с пожизненно осужденными не фиксировались официально, однако, по данным источников, у Гагиева есть шанс попасть на фронт.