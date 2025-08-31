Осужденный на 15 лет экс-губернатор Сахалина попросил отправить его на СВО

Хорошавин отбывает наказание в исправительной колонии в Хабаровском крае. Напомним, что изначально он был приговорен к 13 годам строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей. По второму уголовному делу о взятках в 2022 году ему было назначено наказание в виде 15 лет колонии строгого режима и еще одного штрафа в 500 миллионов рублей.