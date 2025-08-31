Роспотребнадзор уточнил сроки гарантии на сезонную обувь

Бесплатный обмен или ремонт обуви возможен в течение гарантийного срока. После покупатель имеет право предъявить требования в течение двух лет, но должен доказать, что дефекты возникли до передачи товара или по причинам, существовавшим до этого момента. Если же дефекты вызваны неправильным хранением или эксплуатацией, вернуть или обменять обувь не получится. Продавец обязан отремонтировать товар при производственном дефекте или вернуть деньги, если ремонт невозможен. Неношеные изделия, не подошедшие покупателю, подлежат возврату в течение 14 дней при условии сохранения товарного вида и ярлыков.