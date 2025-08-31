Студенты с 1 сентября начнут получать новую стипендию

С 1 сентября 2025 года студенты российских вузов, обучающиеся очно по специальностям, соответствующим приоритетам научно-технологического развития страны, начнут получать новую стипендию президента России в размере 30 тысяч рублей ежемесячно. Об этом сообщили РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования РФ.
Согласно информации ведомства, в 2025/26 учебном году и последующие годы стипендия президента будет назначена 3 400 студентам, курсантам и слушателям. Конкурсный отбор на получение стипендии планируется провести в сентябре-октябре 2025 года, а итоги будут подведены в ноябре-декабре того же года.
Первые выплаты победителям конкурса планируются в ноябре-декабре 2025 года с учетом выплат за период, начиная с 1 сентября.
Кроме того, в 2025/2026 учебном году вводится новая стипендия правительства РФ размером 20 тысяч рублей, которую получат 5,7 тысячи студентов, курсантов и слушателей вузов страны.
