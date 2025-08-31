Активистка «антимайдана» прокомментировала убийство Парубия в «рассаднике нацизма»

Она подчеркнула, что теперь организаторы бойни в Доме профсоюзов не могут чувствовать себя в безопасности. Активистка обвинила Андрея Парубия «во многих, если не во всех смертях в Одессе». По ее сведениям, он лично подготавливал бойню.