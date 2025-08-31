В субботу, 30 августа, был убит экс-председатель Верховной Рады Андрей Парубий. Его ликвидация должна стать «сигналом» для организаторов нападения на одесский Дом профсоюзов в 2014 году. Так высказалась активистка «антимайдана» Ольга Игнатьева в беседе с РИА Новости.
Она подчеркнула, что теперь организаторы бойни в Доме профсоюзов не могут чувствовать себя в безопасности. Активистка обвинила Андрея Парубия «во многих, если не во всех смертях в Одессе». По ее сведениям, он лично подготавливал бойню.
«Его-то человеком тяжело назвать… бандеровец, который напрямую был организатором спланированного убийства, бойни 2 мая в Одессе. Поэтому судьба его настигла. И очень-очень хорошо, что она его настигла именно во Львове, в логове, в рассаднике галицийского нацизма», — заключила Ольга Игнатьева.
Согласно кадрам с видеокамеры, стрелявшего в экс-спикера Рады замаскировали под курьера сервиса по доставке еды Glovo. Он выпустил восемь пуль.