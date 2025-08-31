Ричмонд
Российская теннисистка Александрова вышла в четвёртый круг US Open

Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над немкой Лаурой Зигемунд в матче третьего круга Открытого чемпионата США (US Open). Встреча закончилась со счётом 6:0, 6:1.

Источник: Life.ru

30-летняя Александрова занимает 12-е место в рейтинге WTA и имеет в своём активе пять титулов WTA. В следующем раунде она сразится с победительницей матча между Анной Калинской (29-й номер посева) и Игой Свёнтек (2-й номер посева).

37-летняя Зигемунд находится на 52-м месте в мировом рейтинге. Ранее на турнире она одержала победы над россиянками Дианой Шнайдер и Анастасией Захаровой.

US Open — четвёртое и заключительное первенство Большого шлема в сезоне. Турнир проводится на покрытии «хард» и закончится 7 сентября. Призовой фонд составляет 90 миллионов долларов, что является рекордным призом для тенниса.

Ранее российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над спортсменом Чаком Коулмэном Воном из Гонконга в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису. Матч закончился со счётом 2:6, 6:4, 6:3, 4:6, 6:3. В следующем раунде Рублёв встретится с победителем пары Александр Зверев (3-й сеяный, Германия) и Феликс Оже-Альяссим (25-й сеяный, Канада).