В России блогеров начнут штрафовать за рекламу в запрещенных соцсетях

Нарушением считается не только новая реклама, размещенная после 1 сентября, но и любые действия по продвижению старых публикаций.
С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые поправки к закону о рекламе, которые запрещают размещение и распространение рекламы на интернет-ресурсах, признанных нежелательными, экстремистскими или террористическими, а также на площадках с ограниченным доступом. Об этом сообщил член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин. За нарушение новых правил предусмотрены штрафы до 500 тысяч рублей за каждую публикацию.
«С 1 сентября 2025 года вступают в силу новые поправки к Закону о рекламе, которые прямо запрещают распространение рекламы на интернет-ресурсах организаций, деятельность которых признана нежелательной, экстремистской или террористической, а также на площадках, доступ к которым ограничен. Это правило распространяется как на прямое размещение рекламных материалов, так и на любые формы их повторного продвижения, включая публикации в социальных сетях», — заявил Немкин в беседе с РИА Новости.
Депутат уточнил, что нарушением считается не только новая реклама, размещенная после 1 сентября, но и любые действия по продвижению старых публикаций. Если рекламодатель после вступления закона в силу обновляет такие материалы, закрепляет посты или использует алгоритмы для их повторного распространения, он также может быть привлечен к ответственности.
Исключением являются личные отзывы без призывов к покупке, нейтральные описания и аналитические обзоры — они не считаются рекламой. Однако продвижение собственных товаров или услуг приравнивается к рекламе даже в личных аккаунтах, разъяснил Немкин со ссылкой на рекомендации ФАС и постановление правительства РФ.