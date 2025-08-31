В России назвали регионы с самым большим числом нарушителей ПДД

В России за 2024 год зафиксировали более 11,8 млн водителей, нарушивших правила дорожного движения (ПДД). Среди регионов по нарушениям лидируют Москва, Подмосковье и Дагестан, пишет «РИА Новости» со ссылкой на статистические данные министерства внутренних дел.
Наибольшее количество нарушителей выявлено в Москве — более 1,16 млн водителей, следом идет Московская область с 1,14 млн случаев. В Дагестане зафиксировано 516 тыс. нарушителей за год.
Кроме того, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области было зафиксировано суммарно более 523 тыс. автомобилистов-нарушителей, а также свыше 377 тыс. в Свердловской области.
Среди федеральных округов лидером по числу нарушений ПДД стал Центральный федеральный округ, где были зафиксированы 3,4 млн таких случаев. На втором месте — Приволжский федеральный округ — более 1,8 млн водителей-нарушителей, на третьем — Северо-Кавказский федеральный округ — 1,1 млн.
Ранее столичный Дептранс сообщил, что самым частым нарушением правил ПДД, которое фиксируют дорожные камеры в Москве, стало превышение скорости. По итогам первых семи месяцев 2025 года московские камеры заметили 11,4 млн таких нарушений (53% от общего числа). Из них 98% — превышение скорости на 20−40 км/ч.
На втором месте — нарушение правил дорожной разметки. Камеры в столице зафиксировали 3,1 млн случаев (14% от общего числа). Кроме того, столичные водители нарушают правила безопасности. Например, не пристегивают ремень, ездят без ближнего света фар или используют телефон. Таких нарушений зафиксировано 1,9 млн (9%).
В конце 2024 года президент Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за ряд нарушений Правил дорожного движения (ПДД). Ужесточилось наказание за превышение разрешенной скорости движения (с 500−5000 до 750−7500 ₽), проезд на красный свет (с 500−1000 до 1125−1500 ₽) и вождение в состоянии опьянения или передачу права на управление (с 30 тыс. до 45 тыс. руб.).