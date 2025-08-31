В России назвали регионы с самым большим числом нарушителей ПДД

В конце 2024 года президент Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за ряд нарушений Правил дорожного движения (ПДД). Ужесточилось наказание за превышение разрешенной скорости движения (с 500−5000 до 750−7500 ₽), проезд на красный свет (с 500−1000 до 1125−1500 ₽) и вождение в состоянии опьянения или передачу права на управление (с 30 тыс. до 45 тыс. руб.).