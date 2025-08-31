Юрист рассказал, какие важные законы вступят в силу с 1 сентября

Кроме того, юрист сообщил об ответственности за заключение договора о предоставлении гостиничных услуг в период приостановления действия классификации средства размещения. Компания или индивидуальный предприниматель несут ответственность в виде штрафа от 100 до 170 тысяч рублей; должностное лицо может получить предупреждение или штраф от 30 до 40 тысяч. За повторное нарушение или невыполнение в срок предписания об устранении нарушения: для компании или ИП предусмотрен штраф от 200 до 300 тысяч рублей; для должностного лица — от 40 до 60 тысяч. Если среди сведений о средстве размещения, в том числе на интернет‑ресурсах, не указан номер‑идентификатор из реестра или ссылка на запись в нём, то для компаний установлен штраф от 30 до 50 тысяч рублей, а для должностных лиц — предупреждение или штраф от 10 до 30 тысяч, отметил юрист.