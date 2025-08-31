Юрист рассказал, какие важные законы вступят в силу с 1 сентября

Ряд законодательных поправок начинает действовать с 1 сентября 2025 года, затрагивая сферы торговли, транспорта, гостиничного хозяйства и IT-отрасль, сообщил в беседе с РИА Новости юрист Давид Адамс.
По его словам, сентябрь 2025 года станет месяцем вступления в силу целого блока изменений в российское законодательство, которые затронут торговлю, транспорт, гостиничный бизнес и информационные технологии. Внесённые корректировки расширяют перечень правонарушений в КоАП и ужесточают санкции, пояснил Адамс.
Эксперт уточнил, что в сфере розничной торговли вводится ответственность за реализацию несовершеннолетним бытовых товаров, содержащих газ, включая зажигалки и газовые баллончики.
Теперь за подобные нарушения гражданам грозит штраф от 40 до 60 тысяч рублей, должностным лицам и индивидуальным предпринимателям — от 150 до 300 тысяч, юридическим лицам — от 400 до 600 тысяч. Отдельно установлены повышенные штрафы до 2 миллионов рублей за продажу табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним, подчеркнул юрист.
Он добавил, что с 1 сентября начинают действовать изменения в сфере связи. В частности, вводится новая статья о незаконной передаче SIM-карт и абонентских номеров третьим лицам. Граждане могут быть оштрафованы на 30−50 тысяч рублей, должностные лица — на 50−100 тысяч, компании — на 100−200 тысяч, отметил Адамс.
Юрист акцентировал, что разрешается лишь кратковременная передача близким родственникам для личных нужд. Одновременно увеличены штрафы для организаторов распространения информации, игнорирующих требования Роскомнадзора: для юридических лиц предусмотрены санкции до миллиона рублей, а в отдельных случаях — до 3 миллионов или в процентах от выручки, сообщил Адамс.
По словам юриста, с начала осени изменения также вступают в транспортное законодательство, предусматривая ответственность и в авиационной сфере.
За непредоставление преимущества транспортным средствам со спецсигналами теперь предусмотрен штраф от 7,5 до 10 тысяч рублей либо лишение водительских прав на срок от 6 до 12 месяцев. Такая же ответственность установлена за непропуск автомобилей с маячками без специальной окраски, а также сопровождаемых ими машин. В авиационной сфере введены штрафы за нарушения при размещении сведений о договорах перевозки в автоматизированной системе. Для должностных лиц штраф составляет от 20 до 30 тысяч рублей, для организаций — от 50 до 100 тысяч, уточнил Адамс.
Кроме того, юрист сообщил об ответственности за заключение договора о предоставлении гостиничных услуг в период приостановления действия классификации средства размещения. Компания или индивидуальный предприниматель несут ответственность в виде штрафа от 100 до 170 тысяч рублей; должностное лицо может получить предупреждение или штраф от 30 до 40 тысяч. За повторное нарушение или невыполнение в срок предписания об устранении нарушения: для компании или ИП предусмотрен штраф от 200 до 300 тысяч рублей; для должностного лица — от 40 до 60 тысяч. Если среди сведений о средстве размещения, в том числе на интернет‑ресурсах, не указан номер‑идентификатор из реестра или ссылка на запись в нём, то для компаний установлен штраф от 30 до 50 тысяч рублей, а для должностных лиц — предупреждение или штраф от 10 до 30 тысяч, отметил юрист.
Адамс также напомнил о прямом запрете на размещение рекламных объявлений на иностранных интернет-ресурсах, доступ к которым ограничен в России, а также на площадках, признанных экстремистскими или нежелательными. "Для юридических лиц такие нарушения предусматривают штрафы до 500 тысяч рублей, подчеркнул юрист.
