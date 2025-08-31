«Я бы поставил на русских»: в США спрогнозировали итог ввода войск НАТО на Украину

Европейские лидеры неоднократно заявляли о намерении послать на Украину свои войска. Такой шаг может привести к прямому столкновению солдат НАТО с российской армией. Европа проиграет в этом бою. Такое мнение выразил в эфире YouTube профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.