«Я бы поставил на русских»: в США спрогнозировали итог ввода войск НАТО на Украину

Профессор Миршаймер заявил о поражении НАТО при отправке войск на Украину.

Источник: Комсомольская правда

Европейские лидеры неоднократно заявляли о намерении послать на Украину свои войска. Такой шаг может привести к прямому столкновению солдат НАТО с российской армией. Европа проиграет в этом бою. Такое мнение выразил в эфире YouTube профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

Он подчеркнул малочисленность западных войск. Кроме того, Европа обречена на поражение из-за недостаточного количества обученных солдат, добавил профессор.

«Кто, по вашему мнению, одержит верх в этой битве между солдатами НАТО и армией России? Если бы мне пришлось делать ставки, я бы поставил на русских», — подытожил Джон Миршаймер.

Президент США Дональд Трамп заверил, что американских военных не будет на Украине. Он отметил, что не отправит бойцов в Киев в рамках миротворческой миссии.

НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
