Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники стали обманывать подростков, обещая деньги за прослушивание музыки

Мошенники разработали новую схему, направленную на подростков, предлагая им «заработок до 1000 рублей в день за прослушивание музыки». Об этом рассказала Алла Храпунова, эксперт «Народного фронта. Аналитика».

Мошенники разработали новую схему, направленную на подростков, предлагая им «заработок до 1000 рублей в день за прослушивание музыки». Об этом рассказала Алла Храпунова, эксперт «Народного фронта. Аналитика».

Суть схемы заключается в том, что для начала «работы» требуется оплатить взнос. После его внесения подростки обнаруживают, что за прослушивание музыки платят мизерные суммы, а основной доход генерируется за счет привлечения новых участников и перепродажи им доступа к проекту. Таким образом, подростки, поверив в обещание легких денег, сами становятся соучастниками финансовой пирамиды.

— Мошенники затронули две слабости наших подростков: музыка и легкие деньги, — цитирует Храпунову РИА Новости.

Она подчеркнула, что важно объяснять детям, что легкого заработка не существует, и за привлекательными предложениями часто кроется обман. Эксперт также посоветовала родителям говорить с детьми о том, что потеря небольшой суммы — это лишь урок, а становясь соучастником обмана, они рискуют гораздо большим.

Ранее стало известно о новой схеме мошенничества. Злоумышленники начали отслеживать жалобы людей на проблемы в доме, а затем представляться сотрудниками управляющей компании.