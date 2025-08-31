Мошенники стали обманывать подростков, обещая деньги за прослушивание музыки

Мошенники разработали новую схему, направленную на подростков, предлагая им «заработок до 1000 рублей в день за прослушивание музыки». Об этом рассказала Алла Храпунова, эксперт «Народного фронта. Аналитика».
Суть схемы заключается в том, что для начала «работы» требуется оплатить взнос. После его внесения подростки обнаруживают, что за прослушивание музыки платят мизерные суммы, а основной доход генерируется за счет привлечения новых участников и перепродажи им доступа к проекту. Таким образом, подростки, поверив в обещание легких денег, сами становятся соучастниками финансовой пирамиды.
— Мошенники затронули две слабости наших подростков: музыка и легкие деньги, — цитирует Храпунову РИА Новости.
Она подчеркнула, что важно объяснять детям, что легкого заработка не существует, и за привлекательными предложениями часто кроется обман. Эксперт также посоветовала родителям говорить с детьми о том, что потеря небольшой суммы — это лишь урок, а становясь соучастником обмана, они рискуют гораздо большим.
Ранее стало известно о новой схеме мошенничества. Злоумышленники начали отслеживать жалобы людей на проблемы в доме, а затем представляться сотрудниками управляющей компании.