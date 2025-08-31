Мошенники стали обманывать подростков, обещая деньги за прослушивание музыки

Суть схемы заключается в том, что для начала «работы» требуется оплатить взнос. После его внесения подростки обнаруживают, что за прослушивание музыки платят мизерные суммы, а основной доход генерируется за счет привлечения новых участников и перепродажи им доступа к проекту. Таким образом, подростки, поверив в обещание легких денег, сами становятся соучастниками финансовой пирамиды.