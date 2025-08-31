Ричмонд
ЦСКА и минское «Динамо» сыграют в финале Кубка Мэра Москвы по хоккею — 2025

Финальный матч состоится в воскресенье.

Источник: Аргументы и факты

Финалисты 18-го Кубка Мэра Москвы по хоккею определены. Первый участник решающего матча выявился по итогам встречи столичного ЦСКА и «Шанхай Дрэгонс», команды подходили к матчу с одинаковым количеством побед. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 4:2.

За ЦСКА шайбы забросили Ярослав Яппаров, Иван Янченко, Виталий Абрамов и Денис Гурьянов, тогда как за «Шанхай Дрэгонс» отличились Гейдж Куинни и Иван Чехович.

Во второй группе место в финале разыграли московское и минское «Динамо».

С минимальным счётом 3:2 победу праздновали белорусские хоккеисты, благодаря голам Вадима Мороза, Сэма Энэса и Виталия Пинчука. За московский клуб отличились Джордан Уил и Антон Слепышев. Финальный матч состоится в воскресенье, где встретятся ЦСКА и минское «Динамо».

Ранее сообщалось, что Сборная России по хоккею официально возглавила рейтинг Международной федерации хоккея (IIHF) по итогам прошедшего чемпионата мира 2025 года.