ЦСКА и минское «Динамо» сыграют в финале Кубка Мэра Москвы по хоккею — 2025

Финалисты 18-го Кубка Мэра Москвы по хоккею определены. Первый участник решающего матча выявился по итогам встречи столичного ЦСКА и «Шанхай Дрэгонс», команды подходили к матчу с одинаковым количеством побед. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 4:2.