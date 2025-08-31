На Камчатке за сутки зафиксировали 14 афтершоков магнитудой от 3,6 до 5,5

Также отмечается, что на Камчатке по-прежнему сохраняется активность шести вулканов: Камбального, Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. Региональное управление МЧС рекомендовало не приближаться к ним в целях безопасности.