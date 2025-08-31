На Камчатке за сутки зафиксировали 14 афтершоков магнитудой от 3,6 до 5,5

Сейсмологи зарегистрировали за минувшие сутки на Камчатке 14 поворотных подземных магнитудой от 3,6 до 5,5, сообщило Главное управление МЧС РФ по региону.
Афтершоки продолжают фиксироваться на полуострове после мощного землетрясения, которое произошло 30 июля.
«В населённых пунктах региона подземные толчки ощущались один раз», — отметило краевое подразделение ведомства в своём Telegram-канале.
Также отмечается, что на Камчатке по-прежнему сохраняется активность шести вулканов: Камбального, Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. Региональное управление МЧС рекомендовало не приближаться к ним в целях безопасности.
Напомним, 28 августа в Японии произошло извержение вулкана Синмоэ. Столб дыма поднялся на высоту 5,5 км. В окрестностях был установлен третий уровень опасности.