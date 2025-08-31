Ричмонд
На Камчатке за сутки зафиксировали 14 афтершоков магнитудой от 3,6 до 5,5

В МЧС сообщили, что в населённых пунктах Камчатки подземные толчки ощущались за сутки один раз.

Источник: Аргументы и факты

Сейсмологи зарегистрировали за минувшие сутки на Камчатке 14 поворотных подземных магнитудой от 3,6 до 5,5, сообщило Главное управление МЧС РФ по региону.

Афтершоки продолжают фиксироваться на полуострове после мощного землетрясения, которое произошло 30 июля.

«В населённых пунктах региона подземные толчки ощущались один раз», — отметило краевое подразделение ведомства в своём Telegram-канале.

Также отмечается, что на Камчатке по-прежнему сохраняется активность шести вулканов: Камбального, Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. Региональное управление МЧС рекомендовало не приближаться к ним в целях безопасности.

Напомним, 28 августа в Японии произошло извержение вулкана Синмоэ. Столб дыма поднялся на высоту 5,5 км. В окрестностях был установлен третий уровень опасности.