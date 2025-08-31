Дима Билан рассказал о слабости, разрушающей его здоровье

Ранее Билан рассказывал о проблемах со здоровьем, которые в 2022 году потребовали сложной хирургической операции. По словам артиста, врачи диагностировали у него состояние, предшествующее онкологическому заболеванию, однако конкретный диагноз он не раскрыл. Певец подчеркнул, что именно в тот период возникли беспочвенные слухи о его ВИЧ-статусе.