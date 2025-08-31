Дима Билан рассказал о слабости, разрушающей его здоровье

Певец Дима Билан откровенно рассказал о своей вредной привычке, от которой не может избавиться на протяжении многих лет. В интервью изданию Super артист признался, что более 20 лет страдает от никотиновой зависимости.
«Мои слабости… Прежде всего, курение, которое вредит здоровью. Это моя слабость, да, уже больше 20 лет», — поделился исполнитель. Билан отметил, что неоднократно пытался бросить курить, но каждый раз возвращался к сигаретам. «Сейчас вот нахожусь на распутье», — добавил он.
Поклонники были удивлены, узнав о вредной привычке кумира. В комментариях появились различные реакции: «Не могу поверить, что Дима Билан курит, он же порядочный мужчина», «Не знала, а выглядит прекрасно», «А ведь Полина Гагарина тоже курит, но это не мешает её великолепному голосу».
Ранее Билан рассказывал о проблемах со здоровьем, которые в 2022 году потребовали сложной хирургической операции. По словам артиста, врачи диагностировали у него состояние, предшествующее онкологическому заболеванию, однако конкретный диагноз он не раскрыл. Певец подчеркнул, что именно в тот период возникли беспочвенные слухи о его ВИЧ-статусе.
После пройденного курса лечения Билан считает себя полностью здоровым. Он также пояснил, что решился на откровенный рассказ о пережитом, чтобы вселить надежду в людей, оказавшихся в схожей ситуации.
