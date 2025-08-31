Ричмонд
31 августа в Новосибирске ожидаются дождь, гроза и +16 днём

Гидрометцентр объявил умеренную опасность погоды до 19:00 1 сентября из-за интенсивных осадков и гроз.

Гидрометцентр объявил умеренную опасность погоды до 19:00 1 сентября из-за интенсивных осадков и гроз.

В Новосибирске 31 августа ожидается прохладный и дождливый день. Об этом сообщает Западно-Сибирское УГМС.

Утром будет +14°, днём и вечером — до +16°. Синоптики прогнозируют сильные дожди днём, вечером и ночью, местами — грозы. Ветер юго-западный, 3−5 м/с.

Гидрометцентр объявил умеренную опасность погоды до 19:00 1 сентября из-за интенсивных осадков и гроз.

Ранее мы сообщали, что новосибирских школьников 1 сентября встретят дождь и +17 днём.