Мошенники обманывают детей, обещая деньги за прослушивание музыки

По словам Храпуновой, подросткам обещают до 1000 рублей в день за прослушивание музыки, при этом для начала работы нужно внести некоторую сумму. В действительности формат работы проекта — финансовая пирамида. За прослушивание музыки подросткам почти ничего не платят, но дают им понять, что можно получить доход за вовлечение в систему новых людей.