Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники обманывают детей, обещая деньги за прослушивание музыки

Аферисты собирают с российских подростков взносы, предлагая им заработок якобы за прослушивание музыки.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники нацелились на российских подростков с новой схемой выманивания денег. На сей раз они заманивают подростков в финансовую пирамиду обещаниями заработка за прослушивание музыки. Подробности эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова рассказала агентству РИА Новости.

«При выборе легенды мошенники затронули две слабости наших подростков: музыка и легкие деньги», — объяснила эксперт.

По словам Храпуновой, подросткам обещают до 1000 рублей в день за прослушивание музыки, при этом для начала работы нужно внести некоторую сумму. В действительности формат работы проекта — финансовая пирамида. За прослушивание музыки подросткам почти ничего не платят, но дают им понять, что можно получить доход за вовлечение в систему новых людей.

«И вот ребенок, который поверил мошенникам, сам становится соучастником, вовлекая в махинации своих же знакомых», — резюмировала Храпунова.

Ранее в МВД рассказали, как мошенники обманывают подростков за пять рабочих шагов, используя переписку в соцсетях и играх.

Как подростки и вчерашние детсадовцы становятся помощниками и жертвами мошенников, читайте здесь на KP.RU.