Мошенники обманывают детей, обещая деньги за прослушивание музыки

Мошенники нацелились на российских подростков с новой схемой выманивания денег. На сей раз они заманивают подростков в финансовую пирамиду обещаниями заработка за прослушивание музыки. Подробности эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова рассказала агентству РИА Новости.
«При выборе легенды мошенники затронули две слабости наших подростков: музыка и легкие деньги», — объяснила эксперт.
По словам Храпуновой, подросткам обещают до 1000 рублей в день за прослушивание музыки, при этом для начала работы нужно внести некоторую сумму. В действительности формат работы проекта — финансовая пирамида. За прослушивание музыки подросткам почти ничего не платят, но дают им понять, что можно получить доход за вовлечение в систему новых людей.
«И вот ребенок, который поверил мошенникам, сам становится соучастником, вовлекая в махинации своих же знакомых», — резюмировала Храпунова.
Ранее в МВД рассказали, как мошенники обманывают подростков за пять рабочих шагов, используя переписку в соцсетях и играх.
