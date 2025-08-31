Ряду студентов начнут выплачивать стипендии в 20−30 тысяч рублей

Так, в новом учебном году стипендия президента РФ будет назначена 3 400 учащимся. Отмечается, что выплату могут получить студенты, осваивающие научно-технологические специальности. Помимо прочего, с этого года начнут действовать меры поддержки от правительства. Размер такой стипендии составит 20 тысяч рублей.