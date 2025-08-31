Ричмонд
Ряду студентов начнут выплачивать стипендии в 20−30 тысяч рублей

Студентам РФ назначат новую стипендию президента размером в 30 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Российские студенты смогут претендовать на стипендию размером в 30 тысяч рублей. Таких выплат удостоят учащихся особой категории. Об этом рассказали в Минобрнауки, цитирует РИА Новости.

Так, в новом учебном году стипендия президента РФ будет назначена 3 400 учащимся. Отмечается, что выплату могут получить студенты, осваивающие научно-технологические специальности. Помимо прочего, с этого года начнут действовать меры поддержки от правительства. Размер такой стипендии составит 20 тысяч рублей.

«Первые выплаты стипендий победителям конкурсов планируются в ноябре-декабре 2025 года с выплатой в том числе за период с 1 сентября 2025 года», — поделились в Минобрнауки.

В ОП также призвали индексировать выплату в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки для многодетных семей. Такая мера поддержки действует для родителей с тремя и более детьми.