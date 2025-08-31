Эксперт Орлов: потепление морей в российской Арктике может увеличить уловы рыбы

«С точки зрения рыболовства, проникновение некоторых видов в Арктику может иметь положительный эффект. Яркий пример — это обнаружение в Чукотском море в 2019 г. огромных скоплений крупноразмерного минтая, общая биомасса которого была оценена величиной порядка 900 тыс. тонн. По результатам этих исследований к промыслу в 2021 г. было рекомендовано 37 тыс. тонн. Однако климатические условия и сложная логистика в Арктике пока делают промысел минтая в этом районе рискованным: никто не может точно спрогнозировать, сколько этой рыбы из Берингова моря придет на нагул в Чукотское [море] в конкретном году. Поэтому пока промысел минтая в этом районе не получил должного развития», — сказал Орлов.