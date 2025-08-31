Шейкин: С сентября в России ужесточатся меры защиты граждан от коллекторов

Постоянные звонки от коллекторов — огромная проблема не только для должника, но и для его окружения. Они буквально «терроризируют» человека звонками, которые сбрасываются, как только он берет трубку. Иногда звонки поступают даже должнику на работу. Насколько это законно и можно ли избавиться от надоедливых коллекторов — в материале «Вечерней Москвы».