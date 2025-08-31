Шейкин: С сентября в России ужесточатся меры защиты граждан от коллекторов

С сентября в России вступят в силу новые меры по защите граждан от нарушений со стороны коллекторов. Об этом сообщил первый замглавы комитета СФ по госстроительству Артем Шейкин.
По его словам, эти нововведения направлены на усиление прав граждан и повышение прозрачности в сфере взыскания долгов.
Согласно новым правилам, каждое электронное сообщение от коллектора (СМС, e-mail, мессенджер) должно содержать имя кредитора или его представителя, а также контактный номер телефона. Это позволит должникам четко понимать, с кем они взаимодействуют, и обезопасит их от мошенничества.
Кроме того, сокращен срок хранения записей всех видов взаимодействий с коллекторами с трех до полутора лет. Это уменьшит риск неправомерного использования устаревших данных.
Отдельное внимание уделено процедуре подачи жалоб. Теперь закон четко регулирует рассмотрение обращений, касающихся телефонных звонков, если жалоба подается через представителя. Операторы связи по запросу уполномоченных органов будут обязаны предоставлять информацию о факте, дате и времени звонка или сообщения, что может служить доказательством в спорах.
— Мы стремимся к тому, чтобы каждый гражданин чувствовал себя защищенным, даже находясь в сложной финансовой ситуации, — цитирует Шейкина ТАСС.
Он также добавил, что новый закон — это шаг к более справедливому и прозрачному взаимодействию между кредиторами и должниками.
Постоянные звонки от коллекторов — огромная проблема не только для должника, но и для его окружения. Они буквально «терроризируют» человека звонками, которые сбрасываются, как только он берет трубку. Иногда звонки поступают даже должнику на работу. Насколько это законно и можно ли избавиться от надоедливых коллекторов — в материале «Вечерней Москвы».