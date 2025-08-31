В Иркутском районе завершены поиски заблудившегося грибника

30 августа в дежурную часть отдела полиции № 10 МУ МВД России «Иркутское» поступило тревожное сообщение о том, что в Иркутском районе потерялся мужчина 1939 года рождения. Местный житель сообщил по номеру 112, что отправился в лес за грибами и заблудился.