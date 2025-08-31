В Иркутском районе завершены поиски заблудившегося грибника

30 августа в дежурную часть отдела полиции № 10 МУ МВД России «Иркутское» поступило тревожное сообщение о том, что в Иркутском районе потерялся мужчина 1939 года рождения. Местный житель сообщил по номеру 112, что отправился в лес за грибами и заблудился.
На место происшествия незамедлительно выехали полицейские и волонтеры. Благодаря оперативной реакции спасательных служб, связь с потерявшимся мужчиной была установлена по телефону. Спасатели начали давать ему четкие указания, как выйти из леса.
Одним из ключевых факторов, способствовавших быстрому выходу мужчины из леса, стал его компас, который был у него с собой. Благодаря этому, заблудившийся смог самостоятельно найти дорогу.
Волонтеры, участвующие в программе «Лес на связи», сыграли важную роль в успешной операции. Эта программа представляет собой уникальное межотрядное направление, где волонтеры оказывают дистанционную помощь, направляя команды и задавая ориентиры, зачастую без необходимости выезда на место происшествия.
Менее чем через два часа после начала поисковых работ мужчина был найден. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.