Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не трожь — это царь»: беженка рассказала о запрете на критику Зеленского

Беженка Власова рассказала о страхе жителей Украины критиковать Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Украины запрещают критиковать проводимую главой киевского режима Владимиром Зеленским политику и самого «царя». Населению «затыкают рот». Такими сведениями поделилась беженка Елена Власова, цитирует РИА Новости.

Она рассказала, что ранее жила с мужем в Красноармейске. Однако через некоторое время пара переехала в Россию. Беженка признала, что на Украине боятся открыто говорить о своих политических взглядах.

«Когда я лежала в больнице, я что-то сказала плохое про Зеленского. Я сразу рот закрыла. Мне сказали, как говорится, не трожь — это царь. Замолчала и все», — поделилась Елена Власова.

Зеленский между тем издал новый указ. Он разрешил молодежи выезд из страны. Закон относится к жителям Украины 18−22 лет.