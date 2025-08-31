«Не трожь — это царь»: беженка рассказала о запрете на критику Зеленского

Жителям Украины запрещают критиковать проводимую главой киевского режима Владимиром Зеленским политику и самого «царя». Населению «затыкают рот». Такими сведениями поделилась беженка Елена Власова, цитирует РИА Новости.
Она рассказала, что ранее жила с мужем в Красноармейске. Однако через некоторое время пара переехала в Россию. Беженка признала, что на Украине боятся открыто говорить о своих политических взглядах.
«Когда я лежала в больнице, я что-то сказала плохое про Зеленского. Я сразу рот закрыла. Мне сказали, как говорится, не трожь — это царь. Замолчала и все», — поделилась Елена Власова.
Зеленский между тем издал новый указ. Он разрешил молодежи выезд из страны. Закон относится к жителям Украины 18−22 лет.