Польша выдворила 15 украинцев из соображений безопасности из-за преступлений

Польша выдворила на родину 15 граждан Украины, признанных виновными в различных преступлениях и правонарушениях, в том числе в хранении наркотиков, кражах, подделке документов и организации незаконного пересечения границы. Об этом сообщила пресс-служба МВД страны.
Уточняется, что эти лица включены в список нежелательных для пребывания на территории страны, им запрещен повторный въезд в Польшу на срок от пяти до десяти лет. Граждан Украины принудительно доставили к границе и передали украинской стороне, говорится на сайте ведомства.
Ранее стало известно, что украинские беженцы на протяжении нескольких лет незаконно получали польские пособия, используя схемы для обогащения. По информации Mysl Polska, хищения осуществлялись через программу «500+», которая предусматривает ежемесячную выплату по 500 злотых на каждого ребенка.
25 августа польский президент Кароль Навроцкий предложил в рамках местного законодательства уравнять бандеровскую и фашистскую символики. Помимо этого, лидер Польши наложил вето на закон, который предоставлял неработающим украинским беженцам социальные выплаты и медицинское обеспечение.