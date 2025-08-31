Ричмонд
Польские пограничники сообщили о выдворении 15 украинских граждан

Выдворенные граждане Украины были включены в список лиц, пребывание которых в Польше нежелательно.

Источник: Аргументы и факты

Власти Польши выдворили на родину 15 граждан Украины, признанных виновными в различных преступлениях и правонарушениях, сообщила Польская пограничная охрана.

Их доставили к границе и передали украинской стороне. Ведомство также перечислило статьи, которые были инкриминированы указанным лицам.

«Это, среди прочего, хранение наркотических и психотропных средств, кражи, разбои, подделки документов, вождение в нетрезвом состоянии, а также организация незаконного пересечения польской границы», — отметила пограничная охрана.

Кроме того, уточняется, что выдворенные граждане были включены в список лиц, пребывание которых в Польше нежелательно. Они не смогут въехать на польскую территорию на срок от 5 до 10 лет.

Напомним, в феврале портал RMF24 сообщал, что граждане Украины стали лидерами по количеству преступлений в Польше среди иностранцев. По данным СМИ, в 2024 году они совершили 9,7 тысячи правонарушений.