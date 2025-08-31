С 1 сентября в Новосибирске меняются правила для владельцев жилья

Например, чтобы заложить приватизированную или кооперативную квартиру, теперь нужно нотариально заверенное согласие всех членов семьи.
С 1 сентября в Новосибирске вступают новые правила в сфере жилья, о чем горожанам напомнили в Infopro54.
Теперь членов семьи, не участвовавших в приватизации, обязаны поселить по договору соцнайма, если дом признают аварийным, а у них нет другого жилья. Главное условие — стоять на учете как нуждающиеся.
В ЕГРН начнут вносить данные о бывших и нынешних членах семьи собственника, если они имеют право пожизненного пользования квартирой — например, отказались от приватизации или были в ордере при заселении. Информацию добавят по заявлению владельца или решению суда.
Чтобы заложить приватизированную или кооперативную квартиру, теперь нужно нотариально заверенное согласие всех членов семьи.
УК обязаны будут размещать годовые отчёты в ГИС ЖКХ в первом квартале следующего года. Это касается всех собственников — как квартир, так и нежилых помещений.
