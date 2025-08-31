Двое граждан РФ могут получить пожизненный срок: об обвинении

В Москве арестовали двух граждан, подозреваемых в госизмене. Они пока не обжаловали избранную меру пресечения. Соответствующие сведения появились в электронной базе данных Мещанского суда.
Оба заседания по избранию меры пресечения фигурантам прошли в закрытом формате. Подозреваемые в госизмене граждане могут получить пожизненный срок.
«Суд удовлетворил ходатайство следственного органа и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гранникова О. С., обвиняемого по ст. 275 УК РФ», — говорится в материалах.
Ранее в содеянном раскаялся бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. Он попал в колонию за взяточничество. Экс-губернатор также должен выплатить 500-миллионный штраф. Сейчас он погасил 12 миллионов рублей.