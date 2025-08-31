Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Sunday Express: две трети британцев не желают воевать за свою страну

64% жителей Великобритании не намерены вступать в ряды вооружённых сил даже в случае войны.

Источник: Аргументы и факты

Две трети жителей Великобритании не готовы защищать страну в случае военного нападения. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, опубликованные в издании The Sunday Express.

Согласно результатам исследования, 64% респондентов заявили, что не намерены вступать в ряды вооружённых сил даже в случае войны. Ещё 6% выразили сомнение, что решатся на службу при подобном развитии событий. При этом во всех возрастных категориях преобладает доля тех, кто не планирует идти в армию, хотя среди молодёжи от 18 до 34 лет готовность к военной службе выше, чем в других группах.

Депутат-консерватор Марк Франсуа, занимающий пост теневого замминистра обороны, возложил ответственность за низкую привлекательность военной карьеры на действующее лейбористское правительство, указав на необходимость реформ для повышения престижа службы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что, судя по опросам, на Украине 88% жителей хотят заключения сделки о мире с Россией.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше