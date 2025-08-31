The Sunday Express: две трети британцев не желают воевать за свою страну

Согласно результатам исследования, 64% респондентов заявили, что не намерены вступать в ряды вооружённых сил даже в случае войны. Ещё 6% выразили сомнение, что решатся на службу при подобном развитии событий. При этом во всех возрастных категориях преобладает доля тех, кто не планирует идти в армию, хотя среди молодёжи от 18 до 34 лет готовность к военной службе выше, чем в других группах.