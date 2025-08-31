The Sunday Express: две трети британцев не желают воевать за свою страну

Две трети жителей Великобритании не готовы защищать страну в случае военного нападения. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, опубликованные в издании The Sunday Express.
Согласно результатам исследования, 64% респондентов заявили, что не намерены вступать в ряды вооружённых сил даже в случае войны. Ещё 6% выразили сомнение, что решатся на службу при подобном развитии событий. При этом во всех возрастных категориях преобладает доля тех, кто не планирует идти в армию, хотя среди молодёжи от 18 до 34 лет готовность к военной службе выше, чем в других группах.
Депутат-консерватор Марк Франсуа, занимающий пост теневого замминистра обороны, возложил ответственность за низкую привлекательность военной карьеры на действующее лейбористское правительство, указав на необходимость реформ для повышения престижа службы.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что, судя по опросам, на Украине 88% жителей хотят заключения сделки о мире с Россией.